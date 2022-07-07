В Офисе президента Украины назвали главное условие для визита Джо Байдена в Киев

«Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год – год 30-летия нашей независимости. Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча, это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент США получил, я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран», — говорил Зеленский.