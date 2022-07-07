В Офисе президента Украины назвали главное условие для визита Джо Байдена в Киев

Приглашение Владимира Зеленского Джо Байдену посетить Украину остается в силе по сей день. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в одном из своих интервью объяснил, почему американский лидер игнорирует предложение украинского коллеги, а также назвал условие для встречи глав стран.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена посетить Киев для улучшения международных отношений еще в начале зимы. Но американский лидер так и не посетил страну.
«Я пригласил президента США с официальным визитом приехать на Украину в этот год – год 30-летия нашей независимости. Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча, это зависит от двух стран. Сейчас приглашение от нашей страны президент США получил, я верю в то, что эта встреча будет, она важная для обеих наших стран», — говорил Зеленский.
В Вашингтоне сообщили официальному Киеву, что что работа по организации визитов американского руководства в страну остается «в постоянной повестке дня украинско-американских отношений».
Отвечая на вопрос о возможности визита президента США Джо Байдена на Украину до конца года, заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква заявил, что «приглашение от президента Зеленского остается открытым». Политик отметил, что визит Джо Байдена в Киев произойдет, когда «совпадут графики президентов США и Украины».