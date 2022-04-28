В «Одноклассниках» появилась защита от оскорблений

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Команда «Одноклассников» объявила о запуске новой удобной функции, призванной помочь в создании комфортной и безопасной среды для общения внутри социальной сети.





Пользователи смогут скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео.

Как отмечают разработчики, фирменная технология на базе нейросетей автоматически определяет потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии, которые могут быть неприятны пользователям. Теперь, если пользователь столкнулся с неприемлемыми комментариями в обсуждениях, сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить отображение потенциально неприятных комментариев.





Помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса. Кроме того, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии в настройках приватности в разделе «Настройки публичности».

Функция уже работает в приложении ОК на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях соцсети.

