В Одесской филармонии сделали вид, что Ларисы Долиной не существует

Руководство Одесской филармонии приняло решение откреститься от певицы Ларисы Долиной. Причиной стало выступление артистки в Донбассе, передает Readovka.
«Долина действительно когда-то пела в филармонии. О ней тут сегодня почти не вспоминают. Хотя будущее и путевку в жизнь ей дала наша филармония. Да, она известная певица в России, но, честно говоря, в последнее время о ней в Одессе ничего не слышно», — отметили представители филармонии, добавив, что певица давно не приезжала в Одессу.
Свою творческую деятельность Долина начинала именно в этом городе. Сама певица подчеркивала, что любит «свою родную и любимую Одессу, которую она знает, а не «сегодняшнюю».