В Одесской филармонии сделали вид, что Ларисы Долиной не существует

«Долина действительно когда-то пела в филармонии. О ней тут сегодня почти не вспоминают. Хотя будущее и путевку в жизнь ей дала наша филармония. Да, она известная певица в России, но, честно говоря, в последнее время о ней в Одессе ничего не слышно», — отметили представители филармонии, добавив, что певица давно не приезжала в Одессу.