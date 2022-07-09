В Одессе продавец вызвал полицию, потому что покупатель разговаривал на русском языке

В Telegram-канале «Мы там есть» появилось видео, в котором одессит хочет заплатить за пользование сотовой связью, а продавец отказывается принимать у него деньги, и даже вызвал полицию, потому что мужчина обратился к нему на русском языке. Работник магазина настаивает на том, чтобы посетители разговаривали только на государственном языке, украинском, в других случаях он отказывается обслуживать людей, будь то даже глухонемой человек. При этом мужчина пытается сказать продавцу, что жители Одессы имеют право разговаривать на русском языке.