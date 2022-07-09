В Одессе продавец вызвал полицию, потому что покупатель разговаривал на русском языке

Продавец отказался обслуживать русскоговорящего посетителя в Одессе, когда мужчина пришел в магазин оплатить мобильную связь.
В Telegram-канале «Мы там есть» появилось видео, в котором одессит хочет заплатить за пользование сотовой связью, а продавец отказывается принимать у него деньги, и даже вызвал полицию, потому что мужчина обратился к нему на русском языке. Работник магазина настаивает на том, чтобы посетители разговаривали только на государственном языке, украинском, в других случаях он отказывается обслуживать людей, будь то даже глухонемой человек. При этом мужчина пытается сказать продавцу, что жители Одессы имеют право разговаривать на русском языке.
«Одесситы имеют право говорить на русском. Ты не в Украине, ты в Одессе!» — заявил покупатель.
Ранее сообщалось, что глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в родном городе президента Украины Владимира Зеленского, где преимущественно говорили на русском, начался «ласковый переход» на украинский язык.