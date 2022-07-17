В Одессе после ракетного удара по военным объектам ВСУ горит промышленная зона

Как передает «Русская весна», на месте обстрела возник пожар, охвативший значительную часть промзоны. При этом пока неизвестно, что именно поразили ракеты, цели ударов, вероятно, будут озвучены в ходе брифинга Минобороны РФ, пишут обозреватели.