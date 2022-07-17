В Одессе после ракетного удара по военным объектам ВСУ горит промышленная зона

Объекты военной инфраструктуры Украины, расположенные в промышленной зоне города Одесса подверглись ракетному удару, сообщают СМИ.
Как передает «Русская весна», на месте обстрела возник пожар, охвативший значительную часть промзоны. При этом пока неизвестно, что именно поразили ракеты, цели ударов, вероятно, будут озвучены в ходе брифинга Минобороны РФ, пишут обозреватели.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Народной милиции ДНР уничтожили в районе населенного пункта Новгородское американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.