В Новосибирской области ликвидируют свалки на площади в 23,5 га

И.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов рассказал о ходе реализации нацпроекта «Экология» в регионе.
По словам Севастьянова, правительство Новосибирской области запланировало ликвидировать несанкционированные свалки в Барабинске и на территории Калининского района в Новосибирске. В минприроды России были направлены заявки на получение субсидии из средств федерального бюджета на выполнение этих работ, сообщает «ЧС инфо».
В итоге региону были выделены 360 миллионов рублей. Как пояснил Севастьянов, на эти средства, которые поступят в 2023-2024 годах, предстоит выполнить рекультивацию земель на площади около 23,5 га.