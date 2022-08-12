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В Новосибирской области ликвидируют свалки на площади в 23,5 га

В Новосибирской области ликвидируют свалки на площади в 23,5 га
НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Сергей Борода

И.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов рассказал о ходе реализации нацпроекта «Экология» в регионе.

По словам Севастьянова, правительство Новосибирской области запланировало ликвидировать несанкционированные свалки в Барабинске и на территории Калининского района в Новосибирске. В минприроды России были направлены заявки на получение субсидии из средств федерального бюджета на выполнение этих работ, сообщает «ЧС инфо».

В итоге региону были выделены 360 миллионов рублей. Как пояснил Севастьянов, на эти средства, которые поступят в 2023-2024 годах, предстоит выполнить рекультивацию земель на площади около 23,5 га.

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