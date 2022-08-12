В Новосибирской области ликвидируют свалки на площади в 23,5 га

По словам Севастьянова, правительство Новосибирской области запланировало ликвидировать несанкционированные свалки в Барабинске и на территории Калининского района в Новосибирске. В минприроды России были направлены заявки на получение субсидии из средств федерального бюджета на выполнение этих работ, сообщает «ЧС инфо».