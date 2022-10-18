В Новосибирске задержали главу свиноводческого комплекса за загрязнение природных ресурсов

Новосибирские правоохранители задержали генерального директора свиноводческого комплекса АО «Кудряшовское» за нанесение вреда природным ресурсам. Об этом сообщили представители межрайонной природоохранной прокуратуры региона.
Следователи возбудили уголовное дело по материалам прокурорской проверки, которая выявила загрязнение почвы и воды, а также гибель рыбы в реке Амба и лесных насаждений.
Специалисты оценили ущерб от уничтожения рыбы в 120 млн рублей. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Ранее в Подмосковье задержали директор ресторана по подозрению в хищении 600 тыс. рублей, передавало издание РИАМО.