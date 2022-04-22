В Новосибирске студентка колледжа попала под статью о покушении на сбыт наркотиков

Наркотическое средство весом 45 граммов было

расфасовано по 60 пакетам для дальнейшего сбыта в разных районах города. Стражи

порядка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкции этой статьи

предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.