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    В Новосибирске студентка колледжа попала под статью о покушении на сбыт наркотиков

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Новосибирске студентка колледжа попала под статью о покушении на сбыт наркотиков

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    https://pixabay.com/

    Правоохранители
    задержали 18-летнюю студентку новосибирского колледжа при получении крупной партии
    наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СФО.

    Инцидент
    произошел вблизи железнодорожной станции Нижняя Ельцовка. Там девушку поймали с
    поличным, когда она доставала запрещенное вещество из тайника, координаты
    которого получила в одном из мессенджеров.

    Наркотическое средство весом 45 граммов было
    расфасовано по 60 пакетам для дальнейшего сбыта в разных районах города. Стражи
    порядка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкции этой статьи
    предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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