В Новосибирске студентка колледжа попала под статью о покушении на сбыт наркотиков

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Правоохранители
задержали 18-летнюю студентку новосибирского колледжа при получении крупной партии
наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СФО.
Инцидент
произошел вблизи железнодорожной станции Нижняя Ельцовка. Там девушку поймали с
поличным, когда она доставала запрещенное вещество из тайника, координаты
которого получила в одном из мессенджеров.
Наркотическое средство весом 45 граммов было
расфасовано по 60 пакетам для дальнейшего сбыта в разных районах города. Стражи
порядка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкции этой статьи
предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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