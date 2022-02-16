В Новосибирске академик Багаев подозревается в мошенничестве на 2 млн рублей

Научный руководитель Института лазерной физики (ИЛФ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Сергей Багаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным СМИ, речь идет о контракте стоимостью 2 млн рублей на разработку оптической системы лазера. Данный договор в 2017 году был заключен между институтом и его дочерней коммерческой организацией, которой руководил академик Багаев. По версии правоохранителей, этот контракт был фиктивным, так как работы по нему выполняли работники института, в помещениях и на его оборудовании.

В настоящее время стражи порядка устанавливают обстоятельства преступления и собирают необходимую доказательную базу. Сергею Багаеву грозит до десяти лет лишения свободы.

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