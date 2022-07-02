В НМ ЛНР заявили, что украинские силы в Лисичанске утратили боеспособность

Сопротивление украинских военных в Лисичанске подавлено союзными силами России и Луганской Народной Республики, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В населенном пункте Лисичанск есть еще локальные очаги, когда украинские националисты пытаются отстреливаться и держать определенные участки местности. Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление», — рассказал Марочко журналистам РИА Новости.
По словам подполковника, союзные силы полностью окружили Лисичанск и пути отступления для украинских военных отрезаны. Сообщалось, что в городе находятся до 10 тысяч человек.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.