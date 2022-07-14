В НМ ЛНР рассказали, зачем ВСУ использовали начиненные мусором мины в Северодонецке

«Все это крошится и создает нагноения. В отличие от осколков обычных военных боеприпасов, их невозможно извлечь, например, магнитом. То есть наносятся достаточно серьезные травмы. В дальнейшем перерастает в заражение крови, гангрену, сепсис и прочее», — сказал Филипоненко.