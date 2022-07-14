В НМ ЛНР рассказали, зачем ВСУ использовали начиненные мусором мины в Северодонецке

ВСУ начиняли мины мусором и размещали их в жилых кварталах Северодонецка, пишет РИА Новости.
Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские войска делали это для того, чтобы вызвать заражение у жертв. Такие раны могут привести к нагноению и гангрене.
«Все это крошится и создает нагноения. В отличие от осколков обычных военных боеприпасов, их невозможно извлечь, например, магнитом. То есть наносятся достаточно серьезные травмы. В дальнейшем перерастает в заражение крови, гангрену, сепсис и прочее», — сказал Филипоненко.
По его словам, ВСУ набивали носок щебнем, стеклобетоном и другими обломками стройматериалов. Затем привязывали его к тротиловой шашке и устанавливали электродетонатор. Украинцы использовали такое приспособление в качестве самодельных взрывных устройств.