В НМ ДНР сообщили об уничтожении более 50 солдат ВСУ за минувшие сутки

Отмечается, что подразделения ВСУ понесли в ходе боевых действий за указанный период значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. В частности, украинские войска лишились в ДНР двух реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», двух грузовиков и двух огневых позиций в районе Опытного и Авдеевки, подчеркнули в НМ ДНР.