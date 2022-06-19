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В НМ ДНР сообщили об уничтожении более 50 солдат ВСУ за минувшие сутки

В НМ ДНР сообщили об уничтожении более 50 солдат ВСУ за минувшие сутки
Федеральное агентство новостей

Свыше 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины были ликвидированы бойцами Народной милиции ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в военном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что подразделения ВСУ понесли в ходе боевых действий за указанный период значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. В частности, украинские войска лишились в ДНР двух реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», двух грузовиков и двух огневых позиций в районе Опытного и Авдеевки, подчеркнули в НМ ДНР.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что ополченцы уничтожили 24 украинских националиста, шесть бронетранспортеров и семь спецавтомобилей.

ВСУ ДНР нм днр Украина
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