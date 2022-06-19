В НМ ДНР сообщили об уничтожении более 50 солдат ВСУ за минувшие сутки

Свыше 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины были ликвидированы бойцами Народной милиции ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в военном ведомстве Донецкой Народной Республики.
Отмечается, что подразделения ВСУ понесли в ходе боевых действий за указанный период значительные потери как в живой силе, так и в военной технике. В частности, украинские войска лишились в ДНР двух реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», двух грузовиков и двух огневых позиций в районе Опытного и Авдеевки, подчеркнули в НМ ДНР.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что ополченцы уничтожили 24 украинских националиста, шесть бронетранспортеров и семь спецавтомобилей.