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В НМ ДНР показали захваченные на Авдеевском направлении образцы западного оружия ВСУ

В НМ ДНР показали захваченные на Авдеевском направлении образцы западного оружия ВСУ
globallookpress.com Vincenzo Circosta Keystone Press Agency

Военнослужащие Народной милиции ДНР продемонстрировали трофейные образцы западных вооружений, захваченные на позициях Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовано в Сети.

На представленных кадрах можно увидеть немецкий пистолет-пулемет МР-5, вероятнее всего, произведенного по лицензии в Турции. Также ополченцы показывают израильский пулемет Negev, который собирается по лицензии на самой Украине. Отмечается, что образцы вооружений были захвачены на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР уничтожили дот украинских войск в районе Авдеевки.

Вооружение ВСУ нм днр
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