В НМ ДНР показали захваченные на Авдеевском направлении образцы западного оружия ВСУ

На представленных кадрах можно увидеть немецкий пистолет-пулемет МР-5, вероятнее всего, произведенного по лицензии в Турции. Также ополченцы показывают израильский пулемет Negev, который собирается по лицензии на самой Украине. Отмечается, что образцы вооружений были захвачены на Авдеевском направлении.