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    В Нью-Йорке прошел традиционный пасхальный парад шляпок

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Нью-Йорке прошел традиционный пасхальный парад шляпок

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    Участницы Easter Bonnet Parade

    В пасхальное воскресенье, 17 апреля, в Нью-Йорке на Пятой авеню перед собором Святого Патрика прошел традиционный уличный фестиваль. Пасхальный парад шляпок — это ежегодное мероприятие, которое проводится еще с 1870-х годов. Из-за пандемии коронавируса проведение фестиваля было приостановлено, но в этом году люди снова смогли собраться на массовые уличные гулянья. И, как можно судить по фото, вынужденная пауза лишь подстегнула фантазию участников, и каждый стремился перещеголять конкурентов по части форм и размеров головных уборов. Креативность любителей шляпок предлагаем оценить в нашей подборке.

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade

    Easter Bonnet Parade


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Фото
    Gettyimages.ru


    Фото
    Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)


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