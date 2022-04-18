В Нью-Йорке прошел традиционный пасхальный парад шляпок

Участницы Easter Bonnet Parade

В пасхальное воскресенье, 17 апреля, в Нью-Йорке на Пятой авеню перед собором Святого Патрика прошел традиционный уличный фестиваль. Пасхальный парад шляпок — это ежегодное мероприятие, которое проводится еще с 1870-х годов. Из-за пандемии коронавируса проведение фестиваля было приостановлено, но в этом году люди снова смогли собраться на массовые уличные гулянья. И, как можно судить по фото, вынужденная пауза лишь подстегнула фантазию участников, и каждый стремился перещеголять конкурентов по части форм и размеров головных уборов. Креативность любителей шляпок предлагаем оценить в нашей подборке.