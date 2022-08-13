В Нидерландах убрали слово «русский» из названия салата на фоне спецоперации

Производитель продуктов питания в Нидерландах Kleer Delicatessen принял решение убрать слово «русский» из названия яичного салата на фоне событий на Украине, передает Telegraaf.
По информации источника, представитель производителя салатов заявил, что само слово «русский» было решено убрать из названия блюда после нескольких просьб супермаркетов «в связи с военной операцией на Украине».
«Салат изменит название, но в рецепте ничего не поменяется, поэтому вкус салата будет прежним», — сказал представитель Kleer Delicatessen.
Однако, крупнейшая в Нидерландах сеть супермаркетов Albert Heijn выступила с заявлением, что не собирается менять название на этикетке продукта и оставит «Традиционный русский яичный салат», потому что большинство клиенты привыкли к данному варианту названия.