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В Нидерландах отказались платить за российский газ в рублях

В Нидерландах отказались платить за российский газ в рублях
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Газовый трейдер из Нидерландов Gasterra отказался оплачивать российский газ в рублях по новой системе, сообщает РИА Новости.

«Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты», — говорится в сообщении фирмы.

В ответ на решение компании «Газпром» заявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года, сообщили в релизе. Отметим, что прекращение поставок означает, что до момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд кубометров газа. Напомним, что аналогичное решение приняла и датская энергетическая компания Orsted.

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