В немецком городе Ройтлинген прошел автопробег против дискриминации россиян

«Мы всегда жили дружно, именно это мы и демонстрируем

сегодня. Мы не хотим ни с кем враждовать. Не нужно на нас кидаться, не нужно

нам что-то высказывать. Нам не стыдно, что мы русские, нам нечего стыдиться», —

сказала одна из участниц акции.