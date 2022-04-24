В немецком городе Ройтлинген прошел автопробег против дискриминации россиян

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Неравнодушные жители немецкого города Ройтлингена на юге
страны устроили акцию против дискриминации россиян.
Представители русскоязычного населения проехали на личных автомобилях
по городским улицам. Из машин доносилась русская музыка.
«Мы всегда жили дружно, именно это мы и демонстрируем
сегодня. Мы не хотим ни с кем враждовать. Не нужно на нас кидаться, не нужно
нам что-то высказывать. Нам не стыдно, что мы русские, нам нечего стыдиться», —
сказала одна из участниц акции.
Напомним, что на фоне спецоперации России многие украинцы
перебрались в страны Европейского союза. Там они откровенно притесняют россиян.
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