В NASA потеряли связь с миниатюрным спутником Capstone на пути к Луне

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25-килограммовый микроспутник Capstone размером с микроволновую печь пропал со связи вскоре после того, как 4 июля он отделился от разгонного блока Photon и начал свой самостоятельный путь к Луне.





Представитель NASA Сара Фрейзер заявила:

Команда космического корабля в настоящее время работает над тем, чтобы понять причину и восстановить контакт. У команды есть данные о траектории космического корабля.

Также Фрейзер отметила, что у спутника достаточно топлива, чтобы отложить первоначальный маневр по коррекции траектории после разделения на несколько дней.

Напомним, запуск космического аппарата Capstone состоялся 28 июня с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab. Capstone должен помочь рассчитать орбиту для будущей окололунной станции Gateway.

Как сообщала ранее пресс-служба американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), планируется, что Capstone выйдет на свою окончательную почти прямолинейную гало-орбиту 13 ноября 2022 года. Теперь эти планы поставлены под угрозу.