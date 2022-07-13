В Народной милиции ЛНР сообщили о массированном ударе ВСУ по военной части ПВО в Луганске

Военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по военной части противовоздушной обороны в Луганске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
На своей странице в соцсетях он написал, что украинские подразделения обстреляли часть в ночь на 13 июля, выпустив множество ракет. Военные предприняли все необходимые меры, чтобы защитить гражданское население, добавил он.
«ВФУ (Вооруженные формирования Украины) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан», — отметил Марочко.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ накрыли огнем город Стаханов в ЛНР, применив американские реактивные системы залпового огня HIMARS.