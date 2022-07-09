Новости0

В Народной милиции ДНР сообщили об уничтожении 12 солдат ВСУ за минувшие сутки

В Народной милиции ДНР сообщили об уничтожении 12 солдат ВСУ за минувшие сутки
Федеральное агентство новостей

Союзные войска России и Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили более десяти украинских военных на Угледарском направлении, сообщили в Народной милиции ДНР.

Согласно информации ведомства, солдаты Вооруженных сил Украины намеревались зайти на позиции ополченцев, но в итоге, усилиями НМ ДНР и ВС РФ, понесли значительные потери.

«Потери противника составили до двенадцати человек личного состава и два бронеавтомобиля», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что союзные силы освободили от украинских войск село Григорьевка недалеко от города Северск в ДНР.

вс рф ВСУ ДНР нм днр
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.