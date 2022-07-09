Ранее сообщалось, что союзные силы освободили от украинских войск село Григорьевка недалеко от города Северск в ДНР.

«Потери противника составили до двенадцати человек личного состава и два бронеавтомобиля», — сказано в сообщении.

Согласно информации ведомства, солдаты Вооруженных сил Украины намеревались зайти на позиции ополченцев, но в итоге, усилиями НМ ДНР и ВС РФ, понесли значительные потери.

Союзные войска России и Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили более десяти украинских военных на Угледарском направлении, сообщили в Народной милиции ДНР.