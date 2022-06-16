В Народном фронте ЛНР выразили надежду найти решение проблем Донбасса с помощью ПМЭФ-2022

«Ими являются в большинстве своем временные переселенцы, которые вынуждены бежать с тех регионов, где сейчас тяжелая обстановка. Их на сегодняшний день становится все больше и больше. Очень много беженцев приезжает из Северодонецкого направления, Лисичанска, Рубежное, там, где до сих пор ведутся активные действия», — сказала Еременко.