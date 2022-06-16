В Народном фронте ЛНР выразили надежду найти решение проблем Донбасса с помощью ПМЭФ-2022

Петербургский экономический форум может стать площадкой, которая поможет решить проблемы Донбасса. Такую надежду выразила представитель Народного фронта Луганской Народной Республики Анна Еременко.
В беседе с корреспондентами ФАН, входящего в Медиагруппу «Патриот», она отметила, что именно такие мероприятия, как ПМЭФ-2022, помогут облегчить жизнь мирных жителей ЛНР и ДНР, которые страдают от действий украинских властей и военных. Еременко также добавила, что волонтеры Народного фронта ежедневно работают над сбором гуманитарной помощи, которую затем передают конкретным получателям.
«Ими являются в большинстве своем временные переселенцы, которые вынуждены бежать с тех регионов, где сейчас тяжелая обстановка. Их на сегодняшний день становится все больше и больше. Очень много беженцев приезжает из Северодонецкого направления, Лисичанска, Рубежное, там, где до сих пор ведутся активные действия», — сказала Еременко.
По ее словам, из России в ЛНР к волонтерам прибыл целый поезд с гумпомощью, что является неоценимым вкладом со сторон россиян. Тем не менее, в Донбассе еще предстоит решить множество проблем, и в Народном фронте надеются найти необходимую помощь в Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума.