В МВД ЛНР заявили о продвижении союзных сил в направлении Северска, Артемовска и Соледара

Подразделения НМ ЛНР и ВС РФ продолжают движение в сторону Северска, Артемовска и Соледара. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
По его словам, союзным силам удалось освободить Георгиевку, где был достаточно мощный укрепрайон ВСУ.
«Помимо этого, наши подразделения понемногу продвигаются в район Артемовска (нынешнее официальное название Бахмут — Прим. ред.), Соледара. Таким образом, будем дальше и дальше освобождать наши территории», — сказал Киселев.
Также он добавил, что бойцы ЛНР ударили по укронацистам на окраине Северска. Оставшиеся военные отступили в направлении Краматорска.