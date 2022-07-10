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В МВД ЛНР заявили о продвижении союзных сил в направлении Северска, Артемовска и Соледара

В МВД ЛНР заявили о продвижении союзных сил в направлении Северска, Артемовска и Соледара
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Подразделения НМ ЛНР и ВС РФ продолжают движение в сторону Северска, Артемовска и Соледара. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, союзным силам удалось освободить Георгиевку, где был достаточно мощный укрепрайон ВСУ.

«Помимо этого, наши подразделения понемногу продвигаются в район Артемовска (нынешнее официальное название Бахмут — Прим. ред.), Соледара. Таким образом, будем дальше и дальше освобождать наши территории», — сказал Киселев.

Также он добавил, что бойцы ЛНР ударили по укронацистам на окраине Северска. Оставшиеся военные отступили в направлении Краматорска.

вс рф ВСУ Донбасс СВО
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