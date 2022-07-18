В МВД ЛНР установили истинную причину взрыва драмтеатра в Мариуполе

Причиной взрыва в драмтеатре в Мариуполе стала детонация взрывчатки, находящейся внутри. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев, передает РИА Новости.
Взрыв, произошел 16 марта в театре Мариуполя. На тот момент город находился под контролем ВСУ. При этом, в здании укрывались мирные жители.
Киселев заявил, что украинские националисты незадолго до произошедшего «затаскивали ящики» в здание, которых было порядка 67 или 68 штук.
«Были небольшого размера — от трех до четырех килограммов взрывчатки, возможно, там были еще боеприпасы, мины, это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, был очень мощный», — уточнил Киселев.
Помощник главы МВД ЛНР подчеркнул, что детонация взрывчатки осуществилась при попытке привязать к зарядам «какие-то проводки». Большей частью погибших от взрыва стали военнослужащие ВСУ, а не гражданские.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.