В МВД ЛНР сообщили о продвижении союзных войск в городской черте Северска

Союзные войска Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР вошли в городскую черту Северска. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
В беседе с ТАСС он отметил, что российские и луганские военнослужащие продвигаются вглубь города, ведя боевые действия с расположенными в населенном пункте подразделениями украинской армии.
«Наши войска успешно зашли в городскую черту Северска и заставили “вэсэушников” бежать в разные направления. Похоже, что через пару дней Северск будет свободен», — сказал Киселев.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что группировки союзных сил успешно развивают наступление на позиции ВСУ по четырем направлениям.