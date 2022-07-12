В МВД Крыма прокомментировали избиение военного за одежду с Z-символикой в Судаке

Министерство внутренних дел Крыма отреагировало на сообщения о том, что в Судаке избили российского военнослужащего за одежду с надписью Z. По данным ведомства, все участники инцидента установлены, с ними провели беседу, передает РИА Новости.
«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.
Напомним, нападение произошло накануне. Компания мужчин избили военнослужащего ВС РФ из-за одежды с символом Z. Пострадавший проходил лечение в санатории и гулял по набережной, когда на него набросились агрессоры.