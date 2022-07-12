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В МВД Крыма прокомментировали избиение военного за одежду с Z-символикой в Судаке

В МВД Крыма прокомментировали избиение военного за одежду с Z-символикой в Судаке
Nikolay Gyngazov/Russian Look/Globallookpress

Министерство внутренних дел Крыма отреагировало на сообщения о том, что в Судаке избили российского военнослужащего за одежду с надписью Z. По данным ведомства, все участники инцидента установлены, с ними провели беседу, передает РИА Новости. 

«Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении. 

Напомним, нападение произошло накануне. Компания мужчин избили военнослужащего ВС РФ из-за одежды с символом Z. Пострадавший проходил лечение в санатории и гулял по набережной, когда на него набросились агрессоры. 

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