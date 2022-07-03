В Москве завершается восьмимесячный эксперимент, имитирующий работу космической экспедиции на окололунной орбитальной станции. В нем приняли участие Роскосмос, NASA, ЕКА

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Пятеро членов экипажа SIRIUS-2021 после 240 суток в изоляции сегодня покинут наземный экспериментальный комплекс Института медико-биологических проблем РАН.

«3 июля 2022 года ровно в 13:00 завершается космический эксперимент SIRIUS-21, в рамках которого пять членов интернационального экипажа (трое мужчин и две женщины) провели 240 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны. Экипаж покинет борт “космического корабля” и вернется на Землю», — сообщили в пресс-службе института.

Испытатели-добровольцы из России, США и Объединенных Арабских Эмиратов в ходе «экспедиции» провели более 70 экспериментов по различным направлениям, таким как психология, психофизиология, физиология, санитарная гигиена, микробиология, биохимия и другие. Кроме того, экипаж проводил операции по высадке на Луну, выходу на лунную поверхность в специальных скафандрах и управлению ровером.

Эксперимент SIRIUS-21 является третьим этапом международного проекта SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station). Проект реализуется в рамках концепции Международного центра по разработке системы медико-биологического обеспечения межпланетных полетов и проводится в Москве на базе Института медико-биологических проблем.

Организаторами проекта выступают ИМБП РАН и NASA HRP (Human Research Program – программа исследований человека). В проекте также принимают участие космические агентства (госкорпорация Роскосмос, Европейское космическое агентство (ЕКА), Французское космическое агентство, Немецкое космическое агентство, Космический центр Мухаммеда бин Рашида), предприятия космической отрасли (ЦПК им. Ю. А. Гагарина, РКК «Энергия»), российские и зарубежные научно-исследовательские институты, частные компании. Программа проекта включает в себя эксперименты, реализуемые учеными и специалистами из 15 стран.

В 2023 году в России стартует годовой изоляционный эксперимент SIRIUS по моделированию дальнего космического полета.