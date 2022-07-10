В Москве задержаны более 30 человек после массовой драки на Болотниковской улице

Более 30 человек доставили в отделение полиции в Москве после массовой драки на Болотниковской улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Как установили полицейские, между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в массовую потасовку.
«В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства более 30 человек», — говорится в сообщении.
В данный момент правоохранители выясняют причины, а также все обстоятельства драки. Устанавливаются все причастные и участники конфликта.
Ранее столичный главк МВД сообщал о массовой потасовке со стрельбой, которая произошла в районе станции метрополитена «Пролетарская» в 3-м Крутицком переулке.