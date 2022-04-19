В Москве водитель легковушки сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места аварии

Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь и полицию. Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали перелом ноги. В настоящее время госавтоинспекторы устанавливают личность и местонахождение виновника аварии. Другие детали случившегося выясняются.