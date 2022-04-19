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    В Москве водитель легковушки сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места аварии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Москве водитель легковушки сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места аварии

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    piqsels.com

    Водитель легкового автомобиля совершил наезд на переходившего дорогу 14-летнего мальчика и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия в западной части Москвы.

    Инцидент произошел на улице Олимпийская деревня. По предварительной информации, подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Неизвестный сбил школьника и поехал дальше по своему маршруту.

    Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь и полицию. Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали перелом ноги. В настоящее время госавтоинспекторы устанавливают личность и местонахождение виновника аварии. Другие детали случившегося выясняются.

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