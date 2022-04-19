В Москве водитель легковушки сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места аварии

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Водитель легкового автомобиля совершил наезд на переходившего дорогу 14-летнего мальчика и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия в западной части Москвы.
Инцидент произошел на улице Олимпийская деревня. По предварительной информации, подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Неизвестный сбил школьника и поехал дальше по своему маршруту.
Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь и полицию. Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали перелом ноги. В настоящее время госавтоинспекторы устанавливают личность и местонахождение виновника аварии. Другие детали случившегося выясняются.
загрузка...