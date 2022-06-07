В Москве украинец избил пенсионера за поддержку спецоперации ВС РФ

Уроженец Киева жестоко избил 84-летнего подполковника в отставке из-за его поддержки российской спецоперации на Украине.
Правоохранители установили, что на пенсионера напал 58-летний сосед, разозлившись из-за его слов в поддержку СВО. Потерпевшего доставили в реанимацию, где врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, множественные гематомы и перелом челюсти.
Инцидент произошел еще в начале марта, но состояние мужчины до сих пор не улучшилось. Гражданину Украины грозит до двух лет условно по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование случившегося продолжается.