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В Москве украинец избил пенсионера за поддержку спецоперации ВС РФ

В Москве украинец избил пенсионера за поддержку спецоперации ВС РФ
Pexels.com

Уроженец Киева жестоко избил 84-летнего подполковника в отставке из-за его поддержки российской спецоперации на Украине.

Правоохранители установили, что на пенсионера напал 58-летний сосед, разозлившись из-за его слов в поддержку СВО. Потерпевшего доставили в реанимацию, где врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, множественные гематомы и перелом челюсти.

Инцидент произошел еще в начале марта, но состояние мужчины до сих пор не улучшилось. Гражданину Украины грозит до двух лет условно по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование случившегося продолжается.

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RusNewsToday24
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