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В Москве сын сломал отцу бедро из-за невыплаченных алиментов

В Москве сын сломал отцу бедро из-за невыплаченных алиментов
pxhere.com

Драка из-за невыплаченных алиментов обернулась для москвича сломанным бедром, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в кафе на востоке столицы. По предварительным данным, 43-летний мужчина встретился с сыном от первого брака, чтобы поговорить об алиментах, которые родитель якобы не выплачивал. Он взял с собой чеки и попытался объяснить ребенку, что перечислял деньги бывшей супруге.

Юноша продолжал упрекать отца в том, что он рос без него. После распития алкогольных напитков мужчины вышли на улицу и стали драться. Во время потасовки отец сломал бедро. 

Врачи диагностировали пострадавшему перелом со смещением. Правоохранители организовали проверку.

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