В Москве сын сломал отцу бедро из-за невыплаченных алиментов

Драка из-за невыплаченных алиментов обернулась для москвича сломанным бедром, пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел в кафе на востоке столицы. По предварительным данным, 43-летний мужчина встретился с сыном от первого брака, чтобы поговорить об алиментах, которые родитель якобы не выплачивал. Он взял с собой чеки и попытался объяснить ребенку, что перечислял деньги бывшей супруге.
Юноша продолжал упрекать отца в том, что он рос без него. После распития алкогольных напитков мужчины вышли на улицу и стали драться. Во время потасовки отец сломал бедро.
Врачи диагностировали пострадавшему перелом со смещением. Правоохранители организовали проверку.