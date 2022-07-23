В Москве сын сломал отцу бедро из-за невыплаченных алиментов

Инцидент произошел в кафе на востоке столицы. По предварительным данным, 43-летний мужчина встретился с сыном от первого брака, чтобы поговорить об алиментах, которые родитель якобы не выплачивал. Он взял с собой чеки и попытался объяснить ребенку, что перечислял деньги бывшей супруге.