В Москве суд заочно арестовал командира ВСУ Котлика, разыскиваемого за обстрелы Донбасса

Басманный районный суд Москвы разрешил заочный арест командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания военного на территории РФ или его экстрадиции в Россию и продлится два месяца, рассказало ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.