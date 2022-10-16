В Москве суд заочно арестовал командира ВСУ Котлика, разыскиваемого за обстрелы Донбасса

Басманный районный суд Москвы разрешил заочный арест командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика. Мера пресечения начнет действовать с момента задержания военного на территории РФ или его экстрадиции в Россию и продлится два месяца, рассказало ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным сообщения, сейчас военнослужащий находится в международном розыске за обстрелы мирного населения Донбасса. Против него возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.