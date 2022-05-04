В Москве приступили к строительству 20 домов по реновации

С начала реализации программы уже построено 187 объектов площадью 2,5 млн кв. м, из них 168 новостроек предоставлено под заселение. В текущий момент строится 166 объектов, еще 221 объект находится на стадии разработки. Стартовало переселение 76,7 тыс. человек. Снесено 93 жилых дома. Энергичнее всего переселение продвигается на юго-востоке столицы.