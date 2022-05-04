В Москве приступили к строительству 20 домов по реновации

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Строительство 20 домов по программе реновации началось в этом году в столице. Информация об этом опубликована на официальном сайте мэра Москвы.
Как пишет сетевое издание «Типичная Москва», в 2022 г. по условиям программы реновации в эксплуатацию ввели 11 домов площадью 119,2 тыс. кв. м. Также приступили к возведению 20 новостроек. На этапе переселения находятся 12,8 тыс. москвичей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
С начала реализации программы уже построено 187 объектов площадью 2,5 млн кв. м, из них 168 новостроек предоставлено под заселение. В текущий момент строится 166 объектов, еще 221 объект находится на стадии разработки. Стартовало переселение 76,7 тыс. человек. Снесено 93 жилых дома. Энергичнее всего переселение продвигается на юго-востоке столицы.