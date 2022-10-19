В Москве появится виртуальный ядерный реактор

В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт) планируется запуск виртуального ядерного реактора. Цифровой двойник исследовательского ядерного реактора необходим для того, чтобы полноценно обучать студентов-ядерщиков. Ранее для этого использовался исследовательский реактор МИФИ (ИРТ МИФИ), созданный еще в 1967 году, но сейчас он уже не эксплуатируется.





Предполагается, что студенты смогут изучать работу реактора с помощью шлемов виртуально реальности. У них появится возможность рассмотреть все его элементы и помещения как снаружи, так и изнутри, а также управлять работой реактора с помощью виртуальных рабочих мест. Ученые обещают, что реакции цифрового двойника на действия операторов будут ровно такими же, как и у настоящих технических систем. При этом, в отличие от реальной установки, виртуальный реактор можно легко и быстро модернизировать, отметил научный руководитель проекта профессор Георгий Тихомиров.

Над созданием цифрового двойника ядерного реактора работает около 20 человек, привлечены сотрудники нескольких подразделений НИЯУ МИФИ, студенты и аспиранты университета. До конца 2022 года должен состояться пуск виртуального ядерного реактора, ученые собираются провести его с точным соблюдением всех регламентных пусковых процедур, которые предусмотрены для настоящей установки.