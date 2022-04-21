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    В Москве по подозрению в мошенничестве задержан звездный адвокат Лялин

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Москве по подозрению в мошенничестве задержан звездный адвокат Лялин

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    prt scr youtube.com/Евгений Голухов

    Правоохранители задержали на северо-востоке Москвы известного звездного адвоката Вадима Лялина по подозрению в мошенничестве, сообщили в столичном СУ СКР.

    Инцидент произошел 16 апреля на Воробьевых горах. Полицейские задержали мужчину и отвезли в участок. Басманный суд Москвы на два месяца отправил подозреваемого под стражу. Другие детали случившегося выясняются.

    Вадим Лялин был адвокатом многих звезд спорта и шоу-бизнеса. Среди его клиентов были рэпер Рома Жиган, Стас Костюшкин и другие.

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