В Москве пенсионерка помогла роботу-курьеру пересечь дорогу

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Пожилая жительница
столицы остановила автомобиль, чтобы ровер «Яндекса» смог безопасно проехать по
пешеходному переходу.
Пожилая
женщина с тележкой помогла роботу — курьеру «Яндекса» перейти проезжую часть в
Москве. О милом киберпанке в наши дни сообщил «Москвич» со ссылкой на
телеграм-канал «Москва 24».
Прохожий
запечатлел шедшую по тротуару пенсионерку и следующий за ней ровер. Когда
женщина подошла к зебре, автомобили остановились, чтобы она могла перейти
дорогу. Робот «Яндекса» перед пешеходным переходом замедлился, как будто
испугавшись, а на самом деле изучая расположение машин на проезжей части и их
скорость, из-за чего сильно отстал.
Когда женщина
пересекла половину дороги, а пропускавший ее автомобиль тронулся с места,
доставщик на колесах решил резко выехать на дорогу. Пенсионерка оглянулась,
движением руки остановила автомобиль и дождалась, пока ровер не нагнал ее,
после чего проследила, чтобы он без приключений пересек зебру.