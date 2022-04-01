В Москве пенсионерка помогла роботу-курьеру пересечь дорогу

Прохожий

запечатлел шедшую по тротуару пенсионерку и следующий за ней ровер. Когда

женщина подошла к зебре, автомобили остановились, чтобы она могла перейти

дорогу. Робот «Яндекса» перед пешеходным переходом замедлился, как будто

испугавшись, а на самом деле изучая расположение машин на проезжей части и их

скорость, из-за чего сильно отстал.