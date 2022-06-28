В Москве открылся центр разработки биотехнологических и инновационных лекарств

Специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) опубликовали в своем Telegram-канале хроники «Сделано в России» за 27 июня.
Так, ФГУП «Эндофарм», московский эндокринный завод, на своей площадке в столице открыл центр разработки инновационных и биотехнологических лекарств. Планируется, что на первом этапе специалисты центра займутся улучшением технологий выпуска порядка 60 лекарственных средств, а также создадут три новых препарата.
Кроме этого, российская компания «КамАЗ» представил беспилотный самосвал «Юпитер». Ожидается, что после настройки всех систем начнутся полевые испытания.
«Главная особенность новой машины — отсутствие кабины. Это позволяет обходиться без водителя в опасной зоне работы. Автомобиль оснащен всей необходимой аппаратурой и датчиками, поэтому после погрузки или разгрузки может ездить в обратную сторону без разворотов», — отмечается в публикации.
ЭИСИ ранее сообщил о новых мерах адресной поддержки россиян в Амурской области.