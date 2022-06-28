В Москве открылся центр разработки биотехнологических и инновационных лекарств

Так, ФГУП «Эндофарм», московский эндокринный завод, на своей площадке в столице открыл центр разработки инновационных и биотехнологических лекарств. Планируется, что на первом этапе специалисты центра займутся улучшением технологий выпуска порядка 60 лекарственных средств, а также создадут три новых препарата.