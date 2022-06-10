В Москве откроется “клуб для избранных” с членством за 400 тысяч рублей: “Это масонская ложа для определенного круга гостей”

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В исторических палатах Хамовного двора XVII века на улице Льва Толстого в Москве открылось арт-пространство, в котором будут проходить лекции по искусству и появится закрытый светский клуб, членство в котором будет стоить от 200 до 400 тысяч рублей. Основательницами проекта стали продюсер fashion-съемок и владелица агентства TAYAT Тая Тарабрина и владелица студии рисования DrawAndGo и автор телеграм-канала “Эстетика повседневности” Майя Сантимирова.

Как основательницы арт-пространства рассказали “Афише.Daily”, они хотят возродить традицию светских салонов, которые были популярны в XIX веке.

Мне хотелось соединить два мира — творческую интеллигенцию и людей, не связанных с искусством, но которые хотят к нему прикоснуться. Я задумала создать центр творческого воспитания, мне самой не хватало такого места, — сказала Майя Сантимирова.

По мнению основательниц пространства, открытие такого места особенно актуально после пандемии, когда у людей есть желание объединяться в комьюнити. Кроме того, пространство поможет людям после 30 лет найти единомышленников и завести друзей.

Мы делаем то, чего нам самим не хватает в Москве: закрытый клуб приятных людей. Это некая масонская ложа, предполагающая доступ только определенного круга гостей. В этом есть своя романтика, которая не может не манить, — добавила Тая Тарабрина, отметив, что в этот клуб нельзя будет попасть с улицы. Своих будущих посетителей они охарактеризовали как “интересующихся и любопытных интеллигентов”.

Тарабрина рассказала, что купить членство в клубе без необходимых для посетителей качеств будет невозможно — если у желающего стать участником клуба будет недостаточно воспитания, ему откажут.

Посетить лекции по искусству и культуре можно будет и без членства в клубе — желающим это обойдется в 15 тысяч рублей. Одним только образовательным процессом мероприятия ограничиваться не будут: после каждой лекции участников будут приглашать на закрытую вечеринку, где можно выпить бокал игристого и обсудить с лектором его выступление.

Закрытый клуб основательницы планируют открыть в следующем году, однако первые мероприятия состоятся уже скоро. В ближайшее время в пространстве пройдут лекция-дегустация игристого вина от шеф-сомелье Евгения Усачева, большой курс по истории искусства, а также лекции по столовому этикету, сервировкам, фарфору, которые проведет сама Майя Сантимирова.