в Москве можно запустить всю цепочку производства электромобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня на совете по стратегическому развитию и нацпроектам поднял тему беспилотного транспорта и перспективного электромобиля.

Относительно электромобиля мэр столицы заявил, в Москве можно запустить всю цепочку его производства. «Можно было бы на базе регионов создавать технологические кластеры по определенным направлениям – по тем, у которых в регионах есть кадры, опыт и технологии, ресурсы. В Москве можно было бы сделать несколько таких площадок, например, по созданию отечественных электромобилей. Я уже докладывал, что вполне возможно было бы разработать всю цепочку, всю линейку компонентов при тесном взаимодействии с министерством промышленности и наших производителей», – сказал Собянин.

Ранее пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что приоритетом завода «Москвич» станет производство электрических машин – в качестве как личного транспорта, так и городского: такси и каршеринга для Москвы и Московской области, других регионов Центральной России и крупных агломераций страны. Ежегодная потребность только для такси и каршеринга в Москве и Подмосковье составляет от 40 до 60 тысяч электромобилей.

Кроме того, при поддержке президента и правительства России, КамАЗа и московских научных институтов в столице будет создан центр компетенции по развитию производства городского электрического транспорта. С учетом наличия профессиональных и квалифицированных кадров базовой промышленной площадкой центр станет завод «Москвич».

Собянин отметил, что в Москве есть современный завод «Москвич», опыт работы в области электротехники – электробусы, трамваи. Столичные специалисты «могли бы заняться этим вопросом, активно помогая в его развитии».

Что касается проекта по беспилотному транспорту, то он, по словам Собянина, приобретет осязаемые контуры до конца года.

«В настоящее время с частными инвесторами, с Минпромом начали реализовать большой проект по беспилотникам. Этот проект, я надеюсь, что до конца года уже приобретет такие осязаемые контуры», – сказал Собянин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам в режиме видеоконференции. Он отметил, что сейчас идет строительство около 80 тыс. кв. м площадей для реализации этого проекта.