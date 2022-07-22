В Москве адвокат получил три года колонии за вымогательство 7,5 млн рублей у жены клиента

Тем временем в Новосибирске суд вынес приговор по делу двух мошенников. Злоумышленники звонили пенсионерам, представляясь их внуками, и просили деньги якобы на лечение. За это мужчина получил три с половиной года колонии строгого режима. Его сообщница проведет в тюрьме четыре года, сообщал телеканал «360».