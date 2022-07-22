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В Москве адвокат получил три года колонии за вымогательство 7,5 млн рублей у жены клиента

В Москве адвокат получил три года колонии за вымогательство 7,5 млн рублей у жены клиента
pxhere.com

Пресненский районный суд Москвы вынес решение по делу адвоката коллегии «ЭксЛедж» Романа Королева. Юриста признали виновным в вымогательстве денег у супруги одного из клиентов и приговорили к трем годам лишения свободы, передает «Коммерсанъ».

По данным следствия, Королев защищал в суде мужчину, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. В феврале текущего года он пообещал гражданской жене клиента добиться смягчения срока. Для этого, утверждал адвокат, «нужным людям» необходимо передать 7,5 миллиона рублей.

Женщина сделала вид, что согласилась, а сама обратилась за помощью к правоохранителям. Вскоре юриста задержали при получении первых 150 тысяч рублей.

Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следующие три года Королев проведет в колонии общего режима.

Тем временем в Новосибирске суд вынес приговор по делу двух мошенников. Злоумышленники звонили пенсионерам, представляясь их внуками, и просили деньги якобы на лечение. За это мужчина получил три с половиной года колонии строгого режима. Его сообщница проведет в тюрьме четыре года, сообщал телеканал «360».

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