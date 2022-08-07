В московском метро заметили социальную рекламу об опасности VPN

В московском метро появились плакаты социальной рекламы, которые сообщают об опасности VPN-сервисов. На них изображены злодеи в масках Гая Фокса, которые пытаются то ли ограбить пассажиров, то ли подбросить им что-то. Также на плакате присутствует надпись «Предупреждён, значит защищён».

По данным источника, фотография сделана в вагоне на Замоскворецкой линии. Сколько всего есть таких плакатов, на каких линиях и только ли в Москве, не сообщается.

При этом ранее СМИ рассказали, что Россия заняла второе место по количеству скачиваний VPN-сервисов по всему миру. Предполагается, что это связано с многочисленными блокировками сайтов и социальных сетей.

При этом ранее уже появилась инициатива, чтобы маркировать все VPN-сервисы как приложения категории «18+». Идею предложил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. Также, по его словам, в Минцифры должны обязать российские магазины мобильных приложений добавить пометку «Содержит угрозы информационной безопасности». Это, по мнению Куджа, должно предупредить пользователей о возможной утечке персональных данных.