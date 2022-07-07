В Монголии появился собственный электромобиль

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Пока Монгольская компания Bars Motors, запустившая в конце прошлого года собственное производство автомобилей, поставила на конвейер электромобиль. Речь о компактном внедорожнике Mozo Hero, ставшем первым электромобилем монгольской сборки в истории.





Модель, естественно, не оригинальная. Mozo Hero – это лицензионная копия китайского Hengrun HRS1, который концептуально схож с Suzuki Jimny (короткая база, большой клиренс). Но Mozo Hero не идет ни в какое сравнение с «японским самураем» ни по проходимости, ни по мощности, ни по запасу хода: автомобиль оснащён синхронным электродвигателем мощностью 44 л.с. на задней оси. Он соединен с тяговой аккумуляторной батареей емкостью всего 28,2 кВт·ч. Запас хода достигает 305 км по циклу NEDC, а максимальная скорость – 102 км/ч.









Начались ли продажи Mozo Hero, пока неясно, но цены на него уже объявлены. Базовый вариант с минимальным оснащением оценили в 79 млн тугриков или примерно 1,4 млн рублей по текущему курсу.