В Мончегорске задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетнего мальчика

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мончегорске Мурманской области 52-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка. Труп восьмилетнего школьника обнаружила его мать в тот же день, когда было совершено преступление, сообщили в региональном СК РФ.
Ранее стало известно, что в Мончегорске педофил убедил несовершеннолетнего открыть дверь, изнасиловал ребенка и утопил его в ванной. Отец мальчика умер несколько месяцев назад, а мать в момент трагедии находилась на работе в больнице.