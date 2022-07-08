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В Мончегорске задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетнего мальчика

В Мончегорске задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетнего мальчика
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мончегорске Мурманской области 52-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка. Труп восьмилетнего школьника обнаружила его мать в тот же день, когда было совершено преступление, сообщили в региональном СК РФ. 

Ранее стало известно, что в Мончегорске педофил убедил несовершеннолетнего открыть дверь, изнасиловал ребенка и утопил его в ванной. Отец мальчика умер несколько месяцев назад, а мать в момент трагедии находилась на работе в больнице. 

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RusNewsToday24
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