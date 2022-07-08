В Мончегорске задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетнего мальчика

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мончегорске Мурманской области 52-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка. Труп восьмилетнего школьника обнаружила его мать в тот же день, когда было совершено преступление, сообщили в региональном СК РФ.