В мобильном Chrome станет можно отключить «Рекомендации»

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Компания Google готовится внедрить новшество, которое порадует многих пользователей мобильной версии фирменного браузера Chrome.





Речь идёт о возможности удалить ленту Discover (Рекомендации) со страницы новой вкладки Chrome. В мобильных версиях браузера Google Chrome на странице новой вкладки в настоящее время размещается панель поиска, наиболее часто просматриваемые веб-сайты и два канала контента. Один из них — это традиционный канал Google Discover (Рекомендации Google), который показывает список статей, рекомендованных для пользователя алгоритмами Google.



До и после

Вскоре в браузере должна появиться возможность удалить эту ленту — с помощью специального флага #feed-ablation, который появится на странице chrome://flags. Он уже доступен в ранней тестовой сборке Chrome Canary, а релиз ожидается с выходом стабильной версии Chrome 103 в следующем месяце.