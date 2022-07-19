В МО Сербии рассказали, что вез разбившийся в Греции украинский Ан-12

Новость об упавшем самолете появилась в греческих СМИ примерно в 22.45 (совпадает с мск). Крушению предшествовало сообщение пилота об отказе двигателя и запросе на аварийную посадку. Самолет рухнул на кукурузном поле в нескольких километрах от аэропорта Кавалы.