В МО РФ рассказали о мужестве и героизме старшины Тимганова

Хайдар с первых дней спецоперации занимался фортификационным оборудованием блокпостов, разминированием освобожденных зданий, инженерной разведкой путей продвижения сил РФ. Украинские националисты при отступлении постоянно минировали городские кварталы, объекты инфраструктуры, другие здания, пути к населенным пунктам. Тимганов — как раз из тех героев, которые ликвидировали такие опасные заграждения и ловушки.