В МО РФ рассказали о мужестве и героизме старшины Тимганова

Минобороны РФ продолжает рассказывать о подвигах российских солдат в деле защиты республик Донбасса от украинской агрессии. Так, в военном ведомстве рассказали о достижениях старшины Хайдара Тимганова.
Хайдар с первых дней спецоперации занимался фортификационным оборудованием блокпостов, разминированием освобожденных зданий, инженерной разведкой путей продвижения сил РФ. Украинские националисты при отступлении постоянно минировали городские кварталы, объекты инфраструктуры, другие здания, пути к населенным пунктам. Тимганов — как раз из тех героев, которые ликвидировали такие опасные заграждения и ловушки.
Во время инженерной разведки старшина обнаружил и уничтожил девять растяжек, выявил места размещения двух вражеских минометных расчетов, после чего передал данные командованию, и эти расчеты были уничтожены артиллерий.
«Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой Хайдар Тимганов обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач», — подчеркивается в релизе Минобороны.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.