Новости0

В МО РФ рассказали о мужестве и героизме старшины Тимганова

В МО РФ рассказали о мужестве и героизме старшины Тимганова
Федеральное агентство новостей

Минобороны РФ продолжает рассказывать о подвигах российских солдат в деле защиты республик Донбасса от украинской агрессии. Так, в военном ведомстве рассказали о достижениях старшины Хайдара Тимганова.

Хайдар с первых дней спецоперации занимался фортификационным оборудованием блокпостов, разминированием освобожденных зданий, инженерной разведкой путей продвижения сил РФ. Украинские националисты при отступлении постоянно минировали городские кварталы, объекты инфраструктуры, другие здания, пути к населенным пунктам. Тимганов — как раз из тех героев, которые ликвидировали такие опасные заграждения и ловушки.

mil.ru/ Creative Commons Attribution 4.0
mil.ru/ Creative Commons Attribution 4.0

Во время инженерной разведки старшина обнаружил и уничтожил девять растяжек, выявил места размещения двух вражеских минометных расчетов, после чего передал данные командованию, и эти расчеты были уничтожены артиллерий.

«Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой Хайдар Тимганов обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач», — подчеркивается в релизе Минобороны.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.