В МО Израиля заявили о наращивании интенсивности операции против «Исламского джихада»

Интенсивность операции ВС Израиля против террористической организации «Исламский джихад» будет нарастать, заявил глава военного ведомства еврейского государства Бени Ганц.
По его словам, израильские власти намерены продолжать проведение операции под названием «Рассвет» в секторе Газа. Известно, что ЦАХАЛ планирует задействовать бронетанковые подразделения для ударов по объектам террористической организации.
Ранее сообщалось, что израильские военные с начала суток нанесли удары по семи позициям боевиков. Кроме того, был атакован центр обучения террористов и склад оружия в Хан-Юнисе.