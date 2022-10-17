В МО Белоруссии заявили о готовности принимать превентивные меры для недопущения нападения

Ранее в министерстве сообщали, что российско-белорусская группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства.

«Оставляя за собой право принятия комплекса превентивных мер стратегического сдерживания в целях недопущения нападения или нейтрализации внутреннего вооруженного конфликта», — сказал Ревенко.

Он подчеркнул, что такая политика связана с необходимостью защищать национальные интересы республики.

Минск оставляет за собой право применения превентивных мер в случае возникновения угрозы нападения, сообщил директор департамента военного сотрудничества минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.