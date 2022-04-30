В мире уже более 10 млн владельцев Chery. Выпущен 500-тысячный кроссовер серии Tiggo 8

загрузка...

С конвейера завода Chery в городе Уху сошел 500-тысячный кроссовер серии Tiggo 8, которым стала гибридная модель Tiggo 8 Plus Kunpeng e+.

Успех серии Tiggo 8 неотделим от концепции Chery, ориентированной на клиентов, а также от всесторонней поддержки и доверии потребителей. Я верю, что в будущем серия Tiggo 8 определенно достигнет ещё более значимых результатов.

Председатель правления Chery Инь Тунъяо





Кроме того, компания опубликовала свежую статистику: всего за март 2022 года компания реализовала 60 273 автомобиля, что на 14,4% больше, чем было продано годом ранее. За первый квартал продажи китайского бренда составили 172 155 единиц, что на 25,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом продажи кроссоверов серии Tiggo 8 на внешних рынках в первом квартале достигли цифры в 41 066 штук, что на 14,2% по сравнению с первым кварталом 2021.

По итогам 2021 года количество глобальных пользователей автомобилей Chery составило более 10 миллионов. Из них почти 2 миллиона — это зарубежные покупатели. В марте прошлого года компания установила своеобразный рекорд, экспортировав более 5000 автомобилей за один месяц.





Недавно в России был представлен кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max, отличия которого от Chery Tiggo 8 Pro мы публиковали на этой неделе.