В Минцифры заявили, что не будут собирать биометрические данные россиян без их согласия

Сбор биометрических данных россиян не будут производить без их согласия или по принуждению. Об этом сообщили в Минцифры России.
Новый проект ведомства направлен в первую очередь на регулирование процессов импорта уже имеющихся биометрических данных из коммерческих систем в единую государственную. Собирать биометрию можно только на добровольной основе и с согласия гражданина, сообщает РИА Новости.
По информации ведомства, сдача биометрических данных призвана облегчить жизнь россиянам. С ее помощью, например, можно дистанционно сдавать экзамены или оплачивать проезд при помощи Face Pay.