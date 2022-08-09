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В Минцифры заявили, что не будут собирать биометрические данные россиян без их согласия

В Минцифры заявили, что не будут собирать биометрические данные россиян без их согласия
unsplash.com

Сбор биометрических данных россиян не будут производить без их согласия или по принуждению. Об этом сообщили в Минцифры России.

Новый проект ведомства направлен в первую очередь на регулирование процессов импорта уже имеющихся биометрических данных из коммерческих систем в единую государственную. Собирать биометрию можно только на добровольной основе и с согласия гражданина, сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, сдача биометрических данных призвана облегчить жизнь россиянам. С ее помощью, например, можно дистанционно сдавать экзамены или оплачивать проезд при помощи Face Pay.

биометрические данные Минцифры Россия
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