В Минцифры считают, что население и бизнес России могут начать экономить на связи

В Минцифры РФ заявили, что существует вероятность сокращения трат населения и бизнеса на услуги связи до минимальных. Это связано с ситуацией в начале года — речь идёт об «изменении внешних и внутренних условий развития российской экономики». При этом ведомство прогнозирует усиление этих тенденций.





В ведомстве заявили, что «внешнеэкономические факторы, а также вынужденное снижение расходов предприятий других секторов экономики и падение доходов населения скажутся на развитии отрасли». Из-за этого возможно снижение затрат на связь.

«И, хотя отказ от привычных услуг связи рассматривается населением только в крайнем случае, а бизнес все более зависим от современных технических средств и услуг связи с условием цифровизации, охватывающей все сферы экономики, сохраняется вероятность сокращения трат населения и бизнеса до минимальных с возможным отказом потребителей от дополнительных сервисов», — отмечают специалисты.

В ведомстве полагают, что пользователи уже начали сокращать затраты на связь или сделают это в ближайшее время. По этой причине возможно замедление развития сектора информационно-телекоммуникационных технологий. Это пока что компенсируется запасом мощности, который был создан во времена пандемии, но его может не хватить на длительное время.

При этом влияние внешнеэкономических факторов в Минцифры оценивают позитивно. По словам специалистов, это может стимулировать рост телеком-сегмента.

«Телекоммуникационный рынок достиг насыщения по многим направлениям услуг связи и находится в ожидании новых прорывных проектов или технологий, способных существенно изменить потребительские предпочтения и стать толчком к новому витку роста рынка», — отмечают в Минцифры.

Ранее сообщалось, что в ведомстве повысил скорость и качество госуслуг